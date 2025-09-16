Racing aproveita vantagem numérica e bate Vélez Sarsfield fora de casa

Além da postura mais ativa dos anfitriões no ataque, chamou a atenção os nervos à flor da pele, das duas equipes, praticamente desde o primeiro segundo do embate. Não por acaso, com apenas 45 segundos, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio já precisou dar um aviso após disputa de bola mais ríspida.

Mesmo sem ser brilhante, o Racing deu passo importante para avançar nas quartas de final da Libertadores. Frente ao Vélez Sarsfield, no Estádio Jose Amalfitani, o time de Avellaneda venceu por 1 a 0 e precisa de um empate, no compromisso de volta, para seguir adiante no torneio continental. O encontro para definir o oponente de Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores ocorre no próximo dia 23 de setembro, às 19h (de Brasília), no Cilindro.

Depois dos dez primeiros minutos de jogo, os racinguistas bem que tentou equilibrar o duelo na posse de bola e frequência no campo ofensivo. Contudo, os lances com maior perigo da etapa inicial vieram por parte do Fortín, em finalizações de Michael Santos. Além de defesa providencial do goleiro Facundo Cambeses, os outros dois chutes (ambos cruzados) passaram perto das traves do time visitante.

Decisivo sem e com a bola

Na reta final da primeira etapa, o zagueiro Magallán se envolveu em um desentendimento com o atacante Adrián Martínez e acabou recebendo o segundo amarelo, deixando o Vélez Sarsfield com um homem a menos. Algo que se mostrou de notório impacto já no início do tempo complementar.

Com mais espaço para exercer pressão mesmo como visitante, o Racing tramou bonito lance com Solari que escapou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. No outro lado, Mura tentou chutar em gol, mas viu sua finalização virar uma assistência para Martínez completar pras redes.

Emoção e frustração em dose dupla

Com dificuldade pra sair da postura mais agressiva dos racinguistas, o Vélez até buscou a igualdade depois de cobrança de escanteio onde, na sequência do lance, Quirós bateu girando rapidamente para superar o arqueiro Marchiori. Entretanto, após revisão do VAR, a arbitragem anulou o tento por entender que a pelota fez a curva por fora do campo ainda na batida do escanteio feita por Elias Gómez.