PSG x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão da Champions League, o PSG iniciará sua campanha rumo ao bi nesta quarta-feira (17/9), quando recebe a Atalanta, no Parc des Princes, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). É, afinal, o jogo que abre os caminhos para as equipes, valendo pela rodada inaugural da Fase de Liga do principal torneio de clubes da Europa. Saibamos, então, como chegam os adversários.

Como chega o PSG

O PSG já se recuperou da surpreendente derrota por 3 a 0 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes – partida que encerrou a temporada 2024/25. Assim, chega para sua estreia na Champions League com 100% de aproveitamento, já que venceu todos os seus quatro compromissos pela Ligue 1 até aqui.

A notícia ruim para o técnico Luis Enrique, porém, fica por conta da ausência de Dembelé. O craque, eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões passada, sofreu uma lesão na panturrilha direita atuando pela França durante a Data Fifa e, por isso, não vai a campo. Doué (melhor jogador da final contra a Inter) e Beraldo, também machucados, são outros desfalques do espanhol.

Como chega a Atalanta

Uma das sensações do futebol europeu nas últimas temporadas, a Atalanta chega para sua quinta participação na Liga dos Campeões – todas de 2019/20 para cá. A melhor delas? Exatamente nesta primeira temporada citada, caindo diante do próprio PSG (de Neymar e cia) nas quartas de final. Na última, em 24/25, até terminou à frente do Paris na Fase de Liga, mas caiu perante o Club Brugge (BEL) nos playoffs.