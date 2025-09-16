Possível ampliação da Série D para 2026 enfrenta resistência entre os clubes

“Nosso clube, sem calendário definido, investiu para conquistar uma delas (vagas) em campo. Se soubéssemos que seriam três vagas, o investimento poderia ter sido menor para buscar a terceira. Fizemos um esforço grande para alcançar a classificação e conseguimos. Considero, portanto, injusto mudar agora, depois de todo o trabalho feito pelos clubes em 2025 para garantir essa vaga”, disse Saullo Vianna, presidente do Nacional-AM.

“Apoiamos o presidente Samir (Xaud, da CBF) em suas decisões, mas nosso entendimento é que os clubes que conquistaram suas vagas de fato e de direito dentro de campo disputem o campeonato de 2026, e que quaisquer mudanças sejam estabelecidas apenas para 2027”, completou Giovanne Alves, presidente do Manaus.

Proposta de ampliação

A CBF pretende realizar mudanças no calendário das divisões inferiores do futebol nacional. Antes de uma possível ampliação da Série D, cogitou a criação da Série E, que não avançou em conversas com o Conselho Nacional de Clubes.