Palmeiras x América-MG (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (17) às 19h (de Brasília) na Arena Crefisa Barueri pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Os times decidem, em jogo único, quem avança às quartas de final. Para chegar às oitavas, o Verdão eliminou o Avaí/Kindermann ao vencer por 4 a 0 fora de casa. Em contrapartida, o Coelho eliminou o Santos em seus domínios, ao vencer o embate por 1 a 0.

Como chega o Palmeiras

Pela primeira vez disputando a Copa do Brasil Feminina, as Palestrinas se classificaram para as oitavas de final após vencer o Avaí Kindermann pelo placar de 4 a 0 em Caçador (SC). Aliás, os gols do Verdão foram marcados por Isadora, Raissa Bahia, Taina Maranhão e Anny Marabá. Assim, o Palmeiras tenta avançar para as quartas de final e buscar um título ainda nesta temporada. Para isso, aposta na artilheira Amanda Gutierres, goleadora máxima no Brasileirão Feminino e que espera brilhar agora na competição de mata-mata.

Como chega o América-MG

Por outro lado, a equipe mineira fez uma boa campanha no Brasileirão Feminino, mas não conseguiu se classificar para as quartas de final, terminando na nona colocação, fora do G8. Assim, a expectativa é avançar na Copa do Brasil Feminina ao bater uma das favoritas ao título, o Palmeiras. Aliás, para isso, o Coelho aposta na atacante Pimenta, destaque da equipe na temporada e que promete ser a principal arma ofensiva da equipe no embate.

PALMEIRAS X AMÉRICA-MG

Oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Data e horário: 17/9/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS:Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

AMÉRICA-MG: Tainá; Mimi, Maiara, Laís Giacomel e Ilana; Ana Flavia, Rafa Levis e Iara; Radija, Soraya e Pimenta. Técnico: Jorge Victor.

Árbitro: Samia Kelle de Amorim Alves (RJ)

Assistentes: Izabele de Oliveira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)