Palmeiras reencontra River Plate na Libertadores mais ”experiente”

Cinco anos após semifinal histórica em Buenos Aires, Verdão busca vantagem na ida das quartas de final com time mais consolidado e veterano

Na campanha de 2020, a equipe alviverde era jovem, com média de idade de apenas 23,9 anos entre os titulares. Jogadores como Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo despontavam e foram decisivos naquela vitória fora de casa, que marcou época na trajetória do clube.

O Palmeiras inicia nesta quarta-feira (17/9), às 21h30, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, mais um capítulo da crescente rivalidade contra o River Plate na Libertadores. Cinco anos depois da histórica semifinal de 2020, quando venceu por 3 a 0 na Argentina e abriu caminho para o título, o Verdão chega com um perfil diferente, mais maduro e experiente.

Agora, em 2025, a média de idade do provável time titular subiu para 27,3 anos. Assim, os números refletem em um elenco mais rodado, com atletas experientes e habituados à pressão da Libertadores. A base campeã se manteve, reforçada por nomes de destaque e jogadores já consolidados em competições internacionais.

O Palmeiras ainda conta com três argentinos que conhecem bem o adversário. O lateral Agustín Giay, que alterna posição com Khellven e já enfrentou o River pelo San Lorenzo. O volante Aníbal Moreno, referência no meio-campo. Além disso, conta com o atacante Flaco López, convocado para a seleção e com histórico de duelos decisivos contra os “Millonarios”.

Os próximos compromissos do Palmeiras

O jogo de ida das quartas de final será seguido pelo retorno ao Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão recebe o Fortaleza, no Allianz Parque, no sábado (20). Por fim, o Palmeiras encara o River Plate novamente, no dia 24, desta vez em seus domínios, valendo uma vaga na semi da Libertadores. Assim, a sequência coloca à prova a capacidade de manutenção de ritmo e foco do time alviverde em competições simultâneas.