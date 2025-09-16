Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras reencontra River Plate na Libertadores mais ”experiente”

Palmeiras reencontra River Plate na Libertadores mais ”experiente”

Cinco anos após semifinal histórica em Buenos Aires, Verdão busca vantagem na ida das quartas de final com time mais consolidado e veterano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras inicia nesta quarta-feira (17/9), às 21h30, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, mais um capítulo da crescente rivalidade contra o River Plate na Libertadores. Cinco anos depois da histórica semifinal de 2020, quando venceu por 3 a 0 na Argentina e abriu caminho para o título, o Verdão chega com um perfil diferente, mais maduro e experiente.

Na campanha de 2020, a equipe alviverde era jovem, com média de idade de apenas 23,9 anos entre os titulares. Jogadores como Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo despontavam e foram decisivos naquela vitória fora de casa, que marcou época na trajetória do clube.

Agora, em 2025, a média de idade do provável time titular subiu para 27,3 anos. Assim, os números refletem em um elenco mais rodado, com atletas experientes e habituados à pressão da Libertadores. A base campeã se manteve, reforçada por nomes de destaque e jogadores já consolidados em competições internacionais.

O Palmeiras ainda conta com três argentinos que conhecem bem o adversário. O lateral Agustín Giay, que alterna posição com Khellven e já enfrentou o River pelo San Lorenzo. O volante Aníbal Moreno, referência no meio-campo. Além disso, conta com o atacante Flaco López, convocado para a seleção e com histórico de duelos decisivos contra os “Millonarios”.

Os próximos compromissos do Palmeiras

O jogo de ida das quartas de final será seguido pelo retorno ao Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão recebe o Fortaleza, no Allianz Parque, no sábado (20). Por fim, o Palmeiras encara o River Plate novamente, no dia 24, desta vez em seus domínios, valendo uma vaga na semi da Libertadores. Assim, a sequência coloca à prova a capacidade de manutenção de ritmo e foco do time alviverde em competições simultâneas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar