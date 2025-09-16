Palmeiras faz último treino antes de enfrentar o River; veja possível escalação

Verdão encara os Millonarios nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelas quartas de final da Libertadores

O Palmeiras treinou nesta terça-feira (16) antes da viagem para Buenos Aires, onde enfrenta o River Plate nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez. O jogo é válido pela ida das quartas de final da Libertadores.

Na atividade, o técnico Abel Ferreira iniciou os trabalhos com exibição de um vídeo aos atletas. Em seguida, comandou uma movimentação tática no campo. Dessa maneira, o comandante poderá repetir a escalação do último sábado, quando goleou o Internacional, no Allianz Parque, por 4 a 1, pelo Brasileirão.

LEIA MAIS: CBF marca data de jogo adiado entre Palmeiras e Juventude

O Verdão não tem jogadores suspensos para o duelo contra os Millonarios. A única ausência confirmada é a do atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita.

Assim, Abel Ferreira deve mandar o Palmeiras a campo com a seguinte escalação: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.