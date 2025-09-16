Martinelli brilha, e Arsenal vence o Athletic Bilbao na estreia pela Champions

Atacante brasileiro entra no segundo tempo, abre o placar e dá assistência em vitória dos Gunners por 2 a 0, em San Mamés / Crédito: Jogada 10

Gabriel Martinelli saiu do banco de reservas e brilhou na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, em San Mamés, pela primeira rodada da fase da liga da Champions League. O atacante precisou apenas de 17 segundos em campo para abrir o placar. Além disso, ele fez uma bela jogada para dar assistência a Trossard fazer o segundo gol dos ingleses. A equipe espanhola até fez jogo duro no primeiro tempo, mas os Gunners dominaram na etapa final. Jogo de variações Foi um primeiro tempo de alternâncias. O Bilbao foi melhor nos primeiros 15 minutos, pressionou a saída de bola do Arsenal e impôs dificuldades ao time de Arteta. Os ingleses, entretanto, melhoraram no jogo com escapadas de Gyorkeres. Aos 20, Madueke roubou a bola na área adversária e cruzou para Eze, mas a defesa do Bilbao apareceu para travar o chute. Os ingleses seguiram no ataque, mas o ritmo caiu no fim do primeiro tempo, quando o Bilbao aproveitou contra-ataques e assustou a meta de Raya. Berenguer quase abriu o placar para o time da casa em duas oportunidades.