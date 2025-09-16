Liverpool x Atlético Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes do futebol europeu se enfrentam em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Mais um grande duelo nesta 1ª rodada da fase de liga da Champions. Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), em Anfield Road, na Inglaterra, na estreia das equipes na principal competição de clubes do planeta. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Barcelona corre contra o tempo para reabrir o Camp Nou Como chega o Liverpool Atual campeão inglês, o Liverpool faz um grande início de temporada e aparece como um dos favoritos para conquistar o título da Champions. O time é o único com 100% de aproveitamento na Premier League, sendo o líder isolado da competição, na segunda temporada sob o comando do técnico Arne Slot. Assim, os Reds buscam o título da Champions que não vem desde 2019 e querem esquecer o desempenho ruim na temporada passada. Mesmo com uma das melhores campanhas na fase de liga, o Liverpool acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o campeão PSG. O Liverpool pode ter a novidade do atacante Isak, contratação mais cara da última janela de transferências do futebol europeu, embora dificilmente comece como titular. Isto porque o sueco sequer foi relacionado para o duelo contra o Burnley, no último final de semana, pela Premier League, por não estar em plena forma.

Além disso, o argentino Mac Allister segue como dúvida, enquanto Curtis Jones, lesionado, continua fora de combate. Com isso, Szoboszlai pode voltar a atuar no meio-campo, movimento que abre espaço para Frimpong assumir a lateral. Como chega o Atlético Madrid Por outro lado, o Atlético atravessa um momento mais complicado. O time colchonero faz um início de temporada ruim, com somente uma vitória nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Dessa forma, o clube é somente o 11º colocado de LaLiga, com cinco pontos. Além disso, o técnico Diego Simeone enfrenta uma série de problemas no elenco. Isto porque quatro jogadores saíram com dores na partida contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, no último finalde semana. Hancko é o que preocupa mais, enquanto Giménez, Baena e Thiago Almada, lesionados, são desfalques confirmados. Dessa maneira, a expectativa é que Gallagher tenha uma nova oportunidade no meio.