Lanús x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tricolor segue vivo na busca pelo título inédito da Sul-Americana e terá pela frente dois confrontos importantes contra a equipe granate

Após o revés dos reservas para o Corinthians, o Fluminense volta suas atenções para o início das quartas de finais da Sul-Americana. Assim, a equipe carioca mede forças com o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. O jogo de volta está marcado para a outra terça-feira (23), no mesmo horário, porém desta vez no Maracanã.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede está confirmado na narração, com o auxílio de Deyvid Xavier nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.