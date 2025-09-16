Justiça volta a banir organizada do Flamengo dos estádios

Decisão da juíza Renata Guarino cita diversas ocorrências e problemas no dia da volta da torcida aos estádios, que ocorreu há duas semanas / Crédito: Jogada 10

A Justiça do Rio determinou, nesta terça-feira (16), a suspensão da entrada da Torcida Jovem do Flamengo em qualquer evento esportivo pelos próximos dois anos. A decisão, aliás, foi pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, após a não homologação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. A organizada, aliás, voltou aos estádios em 31 de agosto. Os episódios recentes pesaram contra a organizada. Tumultos, pichações, vandalismo, danos à estação da Supervia, invasões à linha férrea, torcedores sem ingresso tentando acessar o Maracanã e relatos de ambulantes roubados no setor Norte do estádio.

A Polícia Militar também relatou ‘torcedores’ trajados com a camisa da organizada surfando ônibus na Cidade de Deus e Niterói. Brigas também ocorreram na Avenida Brasil, próximo a São Cristóvão. O Bepe também apontou a agressão contra torcedores do Vasco em um bar na Rua Alfredo Valadão, em Copacabana. A Justiça, assim, enviou ofício à Procuradoria de Tutela Coletiva com novos episódios de violência envolvendo a Fúria, Força Jovem do Vasco e Jovem do Botafogo. O advogado da Torcida Jovem do Flamengo, Clhysthom Thayllon, afirmou que a decisão mostra perseguição pela organizada ao longo dos anos. Nota do advogado da Organizada do Flamengo “Durante o ano inteiro fora diversas reuniões com o BEPE com intuito de ajudar a solucionar transtornos e demais situações que fosse prejudicial ao g.r.c. Torcida jovem do Flamengo. Assinamos o TAC e seguimos todas as exigências determinadas.