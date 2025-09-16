Jair, do Vasco, informa que cirurgia foi bem-sucedida e que iniciará fisioterapia: “Mais um recomeço”

Dessa forma, o meio-campista teve uma séria lesão no joelho direito e vivia o melhor momento na temporada. Afinal, emendava uma sequência de partidas sob o comando do técnico Fernando Diniz e estufou a rede no clássico com o Botafogo, jogo de ida, pela Copa do Brasil.

Vale lembrar que o jogador se contundiu após uma entrada de Aderlan, do Sport, enquanto o árbitro Raphael Claus sequer marcou falta no lance. Dias depois, o Cruz-Maltino informou que o volante sofreu uma lesão multiligamentar: rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial, além de ter lesionado os meniscos.

Por fim, o clube carioca não estipulou publicamente o tempo de recuperação do atleta, algo de praxe. Mas fez questão de homenagear o volante nas redes sociais: “Vencemos uma vez e venceremos novamente. Juntos!”.

