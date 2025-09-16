Incrível! Qarabag vira para cima do Benfica e vence a sua primeira na história da Champions

Em sua segunda participação na competição, equipe do Azerbaijão sai perdendo por dois gols e vira para cima dos portugueses no Estádio da Luz / Crédito: Jogada 10

O Qarabag fez história nesta terça-feira (16), na primeira rodada da fase de liga da Champions. A equipe do Azerbaijão saiu perdendo por dois gols de diferença, virou para cima do Benfica e venceu por 3 a 2, em pleno Estádio da Luz. É o primeiro triunfo da história do time na competição, que está em sua segunda participação. Barrenechea e Pavlidis colocaram os Encarnados em vantagem, mas Leandro Andrade, Duran e Kashchuk garantiram a vitória. Agora, o Qarabag chega aos três pontos na Champions, ficando temporariamente na terceira colocação. Já os lusitanos começam mal a competição, amargando a 32ª posição.

A equipe portuguesa volta a campo na terça-feira (30), quando visita o Chelsea em Stamford Bridge, às 16h (de Brasília). Já o Qarabag recebe o Copenhagen na quarta-feira (1º de outubro), às 13h45. Benfica começa melhor, mas sofre apagão O Benfica começou melhor, aproveitando a condição técnica mais privilegiada de seus jogadores. Com a bola nos pés, passou a criar chances de gol. E o primeiro saiu logo aos seis minutos após Sudakov bater escanteio e Barrenechea escorar para o fundo da rede. O zagueiro, em cima da linha, ainda tentou tirar. Em vão. Em seguida, Sudavok apareceu novamente para os Encarnados. Ele recebeu na intermediária e achou Pavlidis. A bola resvalou em dois jogadores do Qarabag e ficou na medida para o artilheiro ampliar. O jogo era muito tranquilo para o Benfica, que controlava 100% das ações. Porém, faltava apetite para fazer o terceiro. O Qarabag, por sua vez, nada criava. Porém, aos 29 minutos, em falta cobrada para a área, a bola sobrou para Leandro Andrade bater e diminuir o marcador na primeira finalização do time visitante na partida.

Inexplicavelmente, o Benfica não se achou mais em campo. De uma hora para outra, o Qarabag passou a dominar o jogo e só não empatou por sorte dos portugueses. Aos 32, os Encarnados saíram jogando muito mal, Kady ajeitou e bateu na trave. No rebote, Jankovic finalizou para grande defesa de Trubin. No fim, o goleiro teve que trabalhar mais uma vez para livrar a equipe da igualdade. Qarabag faz segundo tempo incrível e vira o jogo O intervalo não resolveu os problemas do Benfica. Pelo contrário. Eles ficaram escancarados. Com apenas dois minutos, Duran aproveitou passe de Jankovic e bateu na saída de Trubin: 2 a 2. A resposta dos portugueses demorou quase seis minutos. Schjelderup achou Richard Ríos entrando na área. O ex-palmeirense driblou o zagueiro e finalizou para fora. Uma boa chance perdida pelo colombiano. A equipe da casa tentava de todas as formas chegar ao terceiro gol, mas faltava criatividade para criar chances, muito pela boa marcação adversária. O Qarabag, satisfeito com o resultado, apostava nos contra-ataques e levava perigo. Assim, viu os Encarnados partirem com tudo para o ataque e abrirem espaço no sistema defensivo. Aos 40 minutos, veio o lance histórico. Após lançamento do goleiro Kochalski, Kashchuk recebeu livre e demorou para definir o lance. Ainda assim, tabelou com Zoubir e fez o gol da vitória. A primeira de um time do Azerbaijão na história do torneio.