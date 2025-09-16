Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro do Botafogo, Neto, lesionado, não joga mais em 2025

Goleiro do Botafogo, Neto, lesionado, não joga mais em 2025

Acometido por ruptura completa do reto femoral da coxa direita, goleiro alvinegro passará por cirurgia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo informou, nesta terça-feira (16), que o goleiro Neto não ficará mais à disposição da comissão técnica nesta temporada. Segundo o clube, o jogador de 36 anos sofreu uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita e vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Ele se lesionou no fim do primeiro tempo da derrota para o São Paulo por 1 a 0, no último domingo (14), pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Botafogo, a recuperação para a contusão de Neto é estimada entre 12 e 20 semanas, ou seja, Neto não joga mais em 2025.

Neto chegou recentemente ao Botafogo e assinou contrato até junho de 2027. Ele fez apenas quatro jogos antes da lesão (Juventude, Bragantino, Vasco e São Paulo). O goleiro de 36 anos, ex-Juventus, Barcelona, Valencia e Fiorentina, ganhou a titularidade com a saída de John para a Premier League.

Com a lesão de Neto, Linck fica como a primeira opção no gol no time do técnico Davide Ancelotti. O Glorioso ainda conta com Raul e o jovem equatoriano Loor como nomes para a posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar