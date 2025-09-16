Goleiro do Botafogo, Neto, lesionado, não joga mais em 2025

O Botafogo informou, nesta terça-feira (16), que o goleiro Neto não ficará mais à disposição da comissão técnica nesta temporada. Segundo o clube, o jogador de 36 anos sofreu uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita e vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Ele se lesionou no fim do primeiro tempo da derrota para o São Paulo por 1 a 0, no último domingo (14), pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Botafogo, a recuperação para a contusão de Neto é estimada entre 12 e 20 semanas, ou seja, Neto não joga mais em 2025.