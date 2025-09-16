Goleiro do Botafogo, Neto, lesionado, não joga mais em 2025

Goleiro do Botafogo, Neto, lesionado, não joga mais em 2025Acometido por ruptura completa do reto femoral da coxa direita, goleiro alvinegro passará por cirurgia
O Botafogo informou, nesta terça-feira (16), que o goleiro Neto não ficará mais à disposição da comissão técnica nesta temporada. Segundo o clube, o jogador de 36 anos sofreu uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita e vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Ele se lesionou no fim do primeiro tempo da derrota para o São Paulo por 1 a 0, no último domingo (14), pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro.
Segundo o Botafogo, a recuperação para a contusão de Neto é estimada entre 12 e 20 semanas, ou seja, Neto não joga mais em 2025.
Neto chegou recentemente ao Botafogo e assinou contrato até junho de 2027. Ele fez apenas quatro jogos antes da lesão (Juventude, Bragantino, Vasco e São Paulo). O goleiro de 36 anos, ex-Juventus, Barcelona, Valencia e Fiorentina, ganhou a titularidade com a saída de John para a Premier League.
Com a lesão de Neto, Linck fica como a primeira opção no gol no time do técnico Davide Ancelotti. O Glorioso ainda conta com Raul e o jovem equatoriano Loor como nomes para a posição.
