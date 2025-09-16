Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro brasileiro falha feio em vitória do Tottenham sobre o Villarreal

Luiz Júnior foi o vilão do Submarino Amarelo com um erro inacreditável, pela primeira rodada desta edição da Champions League
Revelado pelo Diadema, o goleiro Luiz Júnior foi o grande vilão do Villarreal na derrota para o Tottenham por 1 a 0, nesta terça-feira (16), em Londres, pela primeira rodada desta edição da Champions League. A bola rolou no Tottenham Hotspur Stadium.

O Tottenham é o quinto lugar, com o resultado. Já os espanhóis estão na 34ª posição com o resultado adverso na capital inglesa.

Aos três minutos de bola rolando, Bergvall centrou da direita. Luiz Júnior, então, o ajudou, sofrendo um frango inacreditável. O brasileiro colocou a bola contra o próprio gol. Feio demais!

Quem esperava, no entanto, um jogo cheio de emoções com o gol no início, se frustrou. Afinal, o ritmo caiu, mesmo com os londrinos contando com algumas chances de ampliar.

Na etapa final, o placar permaneceu inalterado, com uma partida bem morna.

Futebol Internacional Champions League

