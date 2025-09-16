Goleiro brasileiro falha feio em vitória do Tottenham sobre o Villarreal

Luiz Júnior foi o vilão do Submarino Amarelo com um erro inacreditável, pela primeira rodada desta edição da Champions League / Crédito: Jogada 10

Revelado pelo Diadema, o goleiro Luiz Júnior foi o grande vilão do Villarreal na derrota para o Tottenham por 1 a 0, nesta terça-feira (16), em Londres, pela primeira rodada desta edição da Champions League. A bola rolou no Tottenham Hotspur Stadium. O Tottenham é o quinto lugar, com o resultado. Já os espanhóis estão na 34ª posição com o resultado adverso na capital inglesa.