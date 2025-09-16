Ganso tem lesão confirmada e será desfalque do Fluminense

Paulo Henrique Ganso vai desfalcar o Fluminense nas suas próximas partidas. Nesta terça-feira, o Tricolor informou que o meia teve uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda. O tempo de recuperação, assim, é de quatro a seis semanas. O clube, entretanto, não deu prazo para retorno. Com isso, ele está fora da partida contra o Lanús, pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana.

A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida entre Fluminense e Corinthians, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Após a realização de exames e constatado o problema físico, ele iniciou tratamento no CT Carlos Castilho já nesta semana.