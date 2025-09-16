Fluminense renova contrato de zagueiro da base; saiba detalhes

Capitão do título do Torneio OPG Sub-20, Loiola, de 20 anos, estende vínculo com o Tricolor até o fim de 2028

O Fluminense acertou, nesta terça-feira (16/09), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, a renovação de contrato do zagueiro Loiola, do sub-20 tricolor, até o fim de 2028. O defensor, aliás, recebeu em 2025 suas primeiras convocações para a equipe principal.

“A sensação é de muita felicidade e dever cumprido. Trabalhei esse tempo todo para chegar onde estou, então é gratificante saber que o clube confia em mim e assinar a renovação. Já tive uma integração recentemente e, agora, projeto muitos jogos pelo time profissional. É trabalhar bastante para, se Deus quiser, ganhar títulos e virar ídolo do Fluminense”, disse o Moleque de Xerém, de 20 anos.