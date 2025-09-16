Flamengo terá retornos para jogo contra o Estudiantes

Bruno Henrique e Varela devem voltar para jogo das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, nesta quinta-feira / Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode ter retornos para o duelo pela Libertadores. O atacante Bruno Henrique e o lateral Varela devem retornar ao time para o jogo no Maracanã. Os dois, afinal, foram desfalques no jogo do último domingo (14), contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique volta após se queixar de dores e fazer um controle de carga. Do outro lado, Varela, que voltou da Data Fifa com um quadro de pubalgia, treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira (16) e tende a ser relacionado.