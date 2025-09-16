Flamengo sofre nova derrota na Justiça contra ex-segurança

Benedito Ferreira, de 46 anos, foi uma das pessoas que ajudou no resgate de vítimas no incêndio no Ninho do Urubu, em 2019 / Crédito: Jogada 10

O Flamengo sofreu nova derrota no processo movido por Benedito Ferreira, ex-segurança do clube. Ele atuou no incêndio do Ninho do Urubu em 2019. Há pouco mais de dois meses, ele ganhou em primeira instância o direito de receber uma indenização de danos morais e materiais estimados no valor de R$600 mil. Agora, o juiz trabalhista Bruno Andrade de Macedo aplicou multa de 2% sobre esse valor, ao negar provimento dos embargos de declaração do clube contra a sentença anterior. Afinal, no entendimento do magistrado, “os presentes embargos foram opostos com intuito nitidamente protelatório, apenas para interromper o prazo para interposição do recurso ordinário, com o que se retarda injustificadamente a entrega da prestação jurisdicional, contrariando os princípios da celeridade e eficiência”, diz um trecho da sentença.

Em fevereiro de 2019, Benedito ajudou no resgate de pelo menos três vítimas. No caso, 10 jovens que atuavam na base morreram no centro de treinamento rubro-negro. Assim, Benedito deve receber R$ 100 mil por danos morais, além de R$ 500 mil por danos materiais. Ele deverá receber também pensão vitalícia até completar 78 anos. Vale ressaltar, portanto, que o Flamengo ainda pode entrar com novos recursos. O clube tem o prazo de pouco mais de uma semana depois da publicação da sentença em diário oficial do TRT.