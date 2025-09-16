Fifa pagará quase R$ 2 bilhões a clubes que liberarem jogadores para Eliminatórias e a Copa de 2026

Programa de Assistência a Clubes amplia em 70% o valor destinado às equipes em relação ao Mundial do Catar / Crédito: Jogada 10

A Fifa anunciou que vai repassar cerca de R$ 1,8 bilhão a clubes que cederem atletas para as Eliminatórias e para a Copa do Mundo de 2026. O valor faz parte da nova edição do Programa de Assistência a Clubes, que terá um fundo recorde de US$ 355 milhões — alta de quase 70% em comparação ao que foi investido no Mundial do Catar, em 2022. O repasse, contudo, está garantido após a renovação do acordo entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA), firmada em março de 2023. Assim, todas as equipes que disponibilizarem jogadores para as partidas das Eliminatórias e para a fase final do torneio terão direito a uma fatia do orçamento.