Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Expulsão de Zé Ivaldo reabre disputa por vaga na defesa do Santos

Expulsão de Zé Ivaldo reabre disputa por vaga na defesa do Santos

Adonis Frías, João Basso e Alexis Duarte brigam por posição no Peixe visando o clássico contra o São Paulo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos terá mudanças obrigatórias no setor defensivo para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (21/9), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Zé Ivaldo, que havia recuperado espaço no elenco sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, foi expulso no empate contra o Atlético-MG após cometer duas faltas em sequência no atacante Hulk e está suspenso.

Assim, a ausência abre espaço para uma nova disputa por posição na defesa. Três nomes aparecem como principais candidatos para formar dupla com Luan Peres: Adonis Frías, João Basso e Alexis Duarte.

Quem larga na frente por um lugar no time do Santos

Frías surge como favorito. Reforço recém-contratado, o argentino foi acionado justamente após a expulsão de Zé Ivaldo, estreando contra o Galo. Além disso, o defensor já havia sido testado como titular em diferentes formações durante os treinos e tem a confiança de Vojvoda, que o comandou no Defensa y Justicia.

João Basso, por sua vez, busca retomar espaço. O zagueiro havia se consolidado como titular ainda na era Cleber Xavier, mas sofreu lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficou afastado por cinco rodadas. Sua saída coincidiu com uma queda defensiva do Peixe, que chegou a sofrer uma goleada diante do Vasco. Recuperado, voltou a estar relacionado contra o Atlético-MG, mas permaneceu no banco.

Já Alexis Duarte é a novidade do setor. Anunciado no último dia da janela de transferências, o paraguaio desembarcou apenas na sexta-feira passada, depois de servir sua seleção nas Eliminatórias. A expectativa é de que ganhe espaço gradualmente, mas o clássico pode acelerar sua adaptação ao clube.

Com a briga aberta pela vaga ao lado de Luan Peres, Vojvoda terá a semana de treinos para definir a escalação. Enquanto isso, a torcida santista acompanha de perto a disputa que pode moldar o sistema defensivo do time em um momento decisivo da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar