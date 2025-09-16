Expulsão de Zé Ivaldo reabre disputa por vaga na defesa do Santos

Adonis Frías, João Basso e Alexis Duarte brigam por posição no Peixe visando o clássico contra o São Paulo

Assim, a ausência abre espaço para uma nova disputa por posição na defesa. Três nomes aparecem como principais candidatos para formar dupla com Luan Peres: Adonis Frías, João Basso e Alexis Duarte.

O Santos terá mudanças obrigatórias no setor defensivo para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (21/9), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Zé Ivaldo, que havia recuperado espaço no elenco sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, foi expulso no empate contra o Atlético-MG após cometer duas faltas em sequência no atacante Hulk e está suspenso.

Quem larga na frente por um lugar no time do Santos

Frías surge como favorito. Reforço recém-contratado, o argentino foi acionado justamente após a expulsão de Zé Ivaldo, estreando contra o Galo. Além disso, o defensor já havia sido testado como titular em diferentes formações durante os treinos e tem a confiança de Vojvoda, que o comandou no Defensa y Justicia.

João Basso, por sua vez, busca retomar espaço. O zagueiro havia se consolidado como titular ainda na era Cleber Xavier, mas sofreu lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficou afastado por cinco rodadas. Sua saída coincidiu com uma queda defensiva do Peixe, que chegou a sofrer uma goleada diante do Vasco. Recuperado, voltou a estar relacionado contra o Atlético-MG, mas permaneceu no banco.

Já Alexis Duarte é a novidade do setor. Anunciado no último dia da janela de transferências, o paraguaio desembarcou apenas na sexta-feira passada, depois de servir sua seleção nas Eliminatórias. A expectativa é de que ganhe espaço gradualmente, mas o clássico pode acelerar sua adaptação ao clube.

Com a briga aberta pela vaga ao lado de Luan Peres, Vojvoda terá a semana de treinos para definir a escalação. Enquanto isso, a torcida santista acompanha de perto a disputa que pode moldar o sistema defensivo do time em um momento decisivo da temporada.