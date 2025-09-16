Esposa de Lyanco, Yasmin expõe ameaças e critica invisibilidade do papel da “mulher de atleta”

Uma publicação compartilhada por Y A S M I N (@yasminvolpato)

Polêmicas recentes de Lyanco

O atrito com o astro santista começou após o zagueiro atleticano empurrar o camisa 10 durante uma disputa de bola ainda no primeiro tempo. Neymar, então, levanta irritado e responde com um empurrão no defensor. Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou o teor do bate-boca entre a dupla.

“‘Tá’ louco c****? Vai tomar no c*. Tá pensando que é quem, seu merd*? Pra que isso?”, teria dito Neymar.

Além do episódio contra o Santos, o zagueiro esteve no centro de outra polêmica após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Isso porque o defensor fez um post considerado ofensivo ao ironizar o arquirrival em seu perfil nas redes sociais. Ele apagou a publicação pouco depois da repercussão.

“A vida é desse jeito: ou você abaixa a cabeça e enfraquece ou levanta a abeça e enfrenta como homem! Boa a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas! Feliz dia”, escreveu.

E a situação no Atlético?

Também não vai nada bem. Com os recentes tropeços, o Alvinegro mineiro ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. A equipe está a apenas três pontos da zona de rebaixamento e ainda busca uma retomada de desempenho para se afastar das últimas posições na tabela.

Enquanto isso, o zagueiro tenta recuperar o foco em meio às críticas externas e à instabilidade vivida pelo time dentro das quatro linhas.