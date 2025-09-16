Escalação do Atlético: Igor Gomes e Alexsander devem ser as novidades no time

Técnico Jorge Sampaoli testa alterações no meio-campo para o duelo decisivo contra o Bolívar, na altitude de La Paz

As principais alterações devem ocorrer no meio-campo alvinegro. O volante Alexsander é cotado para entrar na vaga de Fausto Vera. Mais à frente, o meia Igor Gomes deve ganhar o lugar de Rony. A entrada do jogador, inclusive, é um prêmio por sua boa atuação e o gol marcado contra o Santos, no último fim de semana.

O Atlético encerrou sua preparação para o duelo contra o Bolívar, pela Sul-Americana. A partida de ida das quartas de final ocorre nesta quarta-feira (17), na altitude de La Paz. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve promover mudanças no time. O treinador, aliás, ensaiou novas peças no meio-campo da equipe titular que jogará na Bolívia.

O técnico Jorge Sampaoli, contudo, ainda busca a sua equipe titular ideal. Em dois jogos no comando do time, o treinador argentino acumula uma derrota e um empate. A partida contra o Bolívar, portanto, é vista como fundamental. Uma vitória pode dar a tranquilidade que o novo comandante precisa para a sequência do trabalho.

A lista de desfalques do clube, no entanto, continua com alguns nomes importantes. O departamento médico do Atlético ainda conta com três jogadores. O lateral Saravia, o volante Patrick e o atacante Caio Maia seguem em tratamento de suas respectivas lesões e não viajaram para a Bolívia.

Com as mudanças, o provável time do Atlético está definido para o desafio. A equipe deve ser: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Cuello.

Por fim, Sampaoli busca sua primeira vitória no seu retorno ao comando do clube.