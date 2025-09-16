Empresa tem o contrato rompido após funcionário pisar e cuspir em símbolos do Fluminense no vestiário do Maracanã

Prestador de serviços de uma empresa de recreação infantil que atua no estádio teve acesso ao espaço e gravou a ação nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Um vídeo nas redes sociais causou o fim do contrato de uma empresa no Maracanã. No último domingo (14), um funcionário da empresa Liga da Bagunça Entretenimento Infantil, que prestava serviços de recreação no estádio, invadiu um vestiário e gravou atos de vandalismo contra o Fluminense. Nas imagens, o rapaz pisou e chutou fotos de jogadores e do escudo do Fluminense. Além disso, o funcionário promoveu uma cusparada em uma imagem do zagueiro Thiago Silva. As imagens foram compartilhadas de forma restrita no Instagram, mas acabaram vazando e circulando pela internet.

Em um vídeo, o rapaz pediu desculpas pelo ocorrido, assim como a empresa. Entretanto, o Consórcio Fla-Flu agiu com muita seriedade e rompeu o contrato com a empresa de recreação infantil. De acordo com a gestão que administra o estádio, a ação configurou um ato grave de desrespeito e vandalismo ao Tricolor. Confira a nota do Consórcio Fla-Flu: “No último domingo, um funcionário da empresa Liga da Bagunça Entretenimento Infantil Ltda., prestadora de serviços que atua no Maracanã, acessou indevidamente o vestiário do Fluminense Football Club, proferindo ofensas aos atletas e à instituição. De forma ainda mais grave, o funcionário cuspiu e pisou sobre fotografias dos jogadores, em um ato que configura vandalismo e desrespeito absolutamente inaceitável. Assim que tomou ciência dos fatos, a Gestão Fla-Flu adotou as providências cabíveis, com o imediato descredenciamento da empresa responsável. Em respeito ao Clube e à gravidade do episódio, manifestamos nosso veemente repúdio à conduta praticada, reiterando integral apoio ao Fluminense Football Club nas medidas legais que julgar pertinentes.