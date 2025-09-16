Em meio a clima hostil, Palmeiras detalha regras para sua torcida em Buenos Aires

Estádio Monumental terá mosaico e ingressos esgotados; torcedores do Verdão terão ponto de encontro e forte escolta policial para ir ao jogo

A festa da torcida do River Plate, aliás, promete ser grandiosa. Conforme o jornal argentino “Olé”, todos os ingressos para a partida já estão esgotados. As arquibancadas do estádio, portanto, serão decoradas com faixas e bandeirões. A recepção ao time, em suma, será semelhante à de um clássico contra o Boca Juniors.

O Palmeiras enfrentará um clima bastante hostil em Buenos Aires. O time joga contra o River Plate, nesta quarta-feira (17), pela Copa Libertadores e a torcida local prepara uma grande festa no estádio Monumental. Por conta disso, o clube alviverde e as autoridades argentinas divulgaram um recado. A nota detalha uma série de regras de segurança para os torcedores visitantes.

Para garantir a segurança, os torcedores do Palmeiras terão uma logística especial onde as autoridades argentinas definiram um ponto de encontro obrigatório. O local fica no bairro de Puerto Madero. Os brasileiros devem se apresentar lá às 16h (horário local) com um documento oficial de identidade. Esta regra será obrigatória para todos.

Do ponto de encontro, ônibus escoltados levarão os torcedores ao estádio. A polícia local fará uma revista antes do embarque e fica proibido o uso de pirotecnia, o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de bandeiras. O descumprimento das regras, segundo a nota, pode levar à detenção do torcedor.

Por fim, o confronto entre os times é válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Este será o terceiro duelo de mata-mata entre os dois clubes na história da competição. Nos dois encontros anteriores, em 1999 e 2020, o Palmeiras levou a melhor onde se sagrou campeão de tais edições.