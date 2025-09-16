Em jogo maluco, Juventus busca empate contra o Dortmund na estreia na Champions

Time italiano perdia por 4 a 2 nos acréscimos, mas consegue alcançar um impressionante 4 a 4 no Allianz Stadium; Kelly se redime no fim / Crédito: Jogada 10

Em um jogo de muitas emoções e oito gols só no segundo tempo, a Juventus buscou um empate impressionante contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (16/9), pela primeira rodada da Liga dos Campeões: 4 a 4. A derrota, afinal, parecia certa, já que os Bianconeri perdiam por 4 a 2 até o começo dos acréscimos. Adeyemi, Nmecha, Yan Couto e Bensebaini (de pênalti) guardaram para os alemães, enquanto Yildiz, Vlahovic (duas vezes) e Kelly anotaram pelo time da casa. Os gols de empate saíram aos 45+3′ e 45+5 da etapa complementar, aliás. Com o resultado, os adversários ficam próximos na tabela: em sexto (Dortmund) e sétimo (Juventus), com um ponto e zero de saldo.

Primeiro tempo Jogando em casa, a Juventus foi quem tomou as rédeas da partida, sendo o time mais perigoso dos primeiros 45 minutos apesar de ter menos posse que o rival. Com uma formação espelhando o adversário, o Dortmund mostrava mais zelo nas situações defensivas, com os zagueiros subindo para atrapalhar os atacantes da Juventus. Dessa forma, não houve grandes oportunidades no primeiro tempo. A torcida da Juve, é claro, empurrava a equipe em busca do gol. No entanto, a única vez que o time da casa fez o goleiro Kobel trabalhar foi logo aos 4′, com Thuram, em chute de média distância. LEIA MAIS: Martinelli brilha, e Arsenal vence o Athletic Bilbao na estreia pela Champions Segundo tempo

Na volta do intervalo, apesar de não haver mudança, o Dortmund melhorou. Não à toa, mandou bola na trave logo aos 5′. No lance seguinte, o primeiro gol. Adeyemi recebeu na meia-lua em boa jogada trabalhada e, de canhota, soltou uma pancada para não dar chances a Di Gregório: 1 a 0 em pleno Allianz Stadium. Na sequência, Guirassy teve a chance de fazer 2 a 0, mas, quase da pequena área, parou em milagre do goleiro italiano. O jogo era quente na etapa final. Assim, os presentes em Turim viram três belos gols em menos de quatro minutos. Primeiro, Yildiz, ao seu melhor estilo, botou a bola no ângulo de Kobel, de fora da área, aos 19′. No minuto seguinte, o Dortmund voltou à frente, com Nmecha. Adeyemi ajeitou para o camisa 8, que, de chapa, mandou de primeira, acordando a coruja na meta de Di Gregório. Três minutos depois, Yildiz deixou Vlahovic na cara do gol, e o sérvio não desperdiçou: 2 a 2. O terceiro gol dos visitantes foi brasileiro. Yan Couto perdeu a bola para Thuram, mas a recuperou. O ala invadiu a área pelo lado direito e finalizou rasteiro, no canto de Di Gregório, que aceitou. Do outro lado, Kobel realizou um verdadeiro milagre em patada de Yildiz para evitar o empate. Já na reta final, pênalti de mão por Kelly, e Bensebaini, com extrema categoria, fez o quarto. Mas ainda tinha tempo para o milagre: Vlahovic, em tapa de primeira, descontou aos 45+3′. No último lance, Kelly se redimiu do pênalti cometido, aproveitou cruzamento perfeito do próprio Vlahovic e fez 4 a 4 em linda cabeçada. Fim de papo com festa em Turim.

Próximos passos de Juventus e Dortmund Antes de voltar a campo pela Champions League, algo que só ocorre no dia 1º de outubro, contra o Villarreal, fora de casa, a Juventus se volta para o Campeonato Italiano. Afinal, visita o Verona já neste sábado (20/9), às 13h (de Brasília), pela quarta rodada. No outro sábado (27/9), enfrenta a Atalanta. Já o Dortmund, que também volta a jogar pela Champions no dia 1º, recebe o Bilbao, em sua estreia diante de seu torcedor nesta edição. Antes, porém, a equipe do técnico Niko Kovac enfrenta o Wolfsburg, no domingo (21/9), às 14h30, e o Mainz, no sábado. Os jogos são, dessa forma, pelas quarta e quinta rodadas da Bundesliga.