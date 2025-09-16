Em jogo de duas viradas, Athletico vence a Chapecoense e cola no G4 da Série B

Furacão contou com a estrela de Viveros, que marcou duas vezes, para vencer confronto direto e ficar a dois pontos da zona de acesso / Crédito: Jogada 10

Em uma partida considerada como uma final na Série B pelos dois lados, o Athletico saiu vencedor. Na noite desta terça-feira (16), o Furacão venceu a Chapecoense no oeste catarinense por 3 a 2, em um jogo que teve duas viradas ao longo do segundo tempo. Com o resultado, o Rubro-Negro sobe para a sexta colocação, com 39 pontos, e entra de vez na briga pelo acesso. Isso porque a Chapecoense é a quarta colocada, com 41 pontos, apenas dois à frente dos paranaenses.

Na próxima rodada, a Chapecoense, que perdeu dois confrontos diretos, tem mais um confronto decisivo, contra o Cuiabá, fora de casa. Já o Furacão quer seguir embalado para entrar no G4 e recebe o Vila Nova na Arena da Baixada. Viveros coloca o Athletico na frente A partida começou com o Athletico tentando aparecer no campo de ataque. Logo no primeiro minuto, Dudu ficou com a bola dentro da área e chutou para fora. Depois, Viveros teve a oportunidade, mas mandou por cima da meta. Entretanto, a partida seguiu o enredo esperado: muito equilíbrio. As duas equipes espelharam seus esquemas táticos e havia muita disputa pela bola. O Furacão conseguiu romper a defesa adversária através do lançamento longo. Esquivel lançou Viveros, que foi atropelado por Léo Vieira. No primeiro momento, o árbitro anotou falta fora da área. Porém, com o auxílio do VAR, anotou o pênalti, convertido pelo colombiano. Vira-vira e vitória rubro-negra na Arena Condá A Chape voltou com tudo no segundo tempo. Em sua primeira chegada, João Paulo cabeceou na trave. No rebote, Carvalheira chutou, a bola desviou em Doma e morreu no fundo das redes. Cinco minutos depois, Ítalo aproveitou bobeira da defesa rubro-negra, roubou a bola e cruzou rasteiro para Perotti virar.