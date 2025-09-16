Desfalcado, Corinthians inicia a preparação para enfrentar o Sport

Timão terá a semana cheia para recuperar lesionados e preparar o time para o duelo na Ilha do Retiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (16), iniciando o trabalho para encarar o Sport, no próximo domingo (21). Dorival Júnior terá a semana toda para tentar recuperar os jogadores lesionados e pensar nas possíveis trocas que fará no time para a partida no Recife. O treinador não contou com Rodrigo Garro, Memphis Depay e André Carrillo na atividade desta terça. O trio está entregue ao departamento médico e não chegou a subir para o gramado. Além de, provavelmente, não contar com o trio, Dorival também tem o desfalque do atacante Gui Negão, suspenso, contra o Leão.