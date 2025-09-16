Desequilíbrio emocional, regalias e indicações jurídicas marcam rotina de Robinho na prisão

Detido no "presídio dos famosos", no interior de SP, desde março de 2024, o ex-Santos cumpre pena de nove anos por estupro coletivo / Crédito: Jogada 10

A permanência de Robinho no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, tem chamado atenção pela forma como o ex-jogador tem lidado especialmente com a privação de liberdade. Relatos recentes revelam que o ex-Santos “ainda não se adaptou” à vida carcerária e, inclusive, é visto frequentemente caminhando pelo pátio “falando sozinho”. Segundo análises, há um claro sinal de desequilíbrio emocional no condenado. Os relatos são do jornalista Ulisses Campbell, autor do livro intitulado “Tremembé: O Presídio dos Famosos”. De acordo com depoimentos, o ex-jogador também se tornou técnico de um dos times do local e há campeonatos com duelos entre estupradores e assassinos, por exemplo.

Apesar das dificuldades, o ex-atleta vive uma rotina diferenciada em relação a outros internos. Isso porque, segundo Campbell, ele não participa das tarefas de limpeza da unidade e divide cela com apenas um detento. Sua popularidade também garante proteção, já que recebe tratamento como uma celebridade. Técnicas, visitas e idolatria no presídio Conforme mencionado, o ex-Santos tem assumido uma função informal como técnico de futebol em jogos organizados entre os detentos e carcereiros. Mas não para por aí, e a presença do ex-jogador alterou até mesmo o fluxo de visitantes no presídio. Familiares de outros detentos que não frequentavam o local passaram a comparecer, motivados pela curiosidade em ver de perto o ex-jogador. “Um preso me disse que o filho não o visitava há um ano e veio para ver o Robinho”, relatou o escritor. Em sua rotina, o ex-atleta também oferece orientações jurídicas a colegas de celas próximas e indica advogados para quem depende da Defensoria Pública. Essa rede de contatos jurídicos, aliás, tem sido uma das formas do ex-Santos manter algum tipo de ‘utilidade’ e prestígio interno.