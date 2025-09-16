Clube americano executa compra de Felipe Andrade, do Fluminense

Anteriormente, Felipe Andrade estava emprestado ao clube americano. Inicialmente, ele estava atuando na equipe B do Houston. No entanto, o zagueiro se destacou e foi atuar no time principal. Nesta temporada, são 24 partidas disputadas, com quatro gols marcados.

O Houston Dynamo, da Major League Soccer, executou a compra do zagueiro Felipe Andrade, do Fluminense . O Moleque de Xerém, que estava emprestado ao clube americano por um ano, não retornará ao Tricolor. Ele assinou contrato até 2027, com opção de estender até 2029.

“Felipe é um jovem talento promissor que rapidamente se consolidou como um jogador de impacto no time principal desde que saiu do Dynamo 2 no início desta temporada”, disse o presidente do Soccer, Pat Onstad

Felipe Andrade, aliás, esteve duas vezes na seleção da rodada da MLS. A primeira foi em maio, após a já mencionada vitória por 2 a 0 sobre o Minnesota, enquanto a segunda foi em junho, após uma vitória em casa por 1 a 0 contra o St. Louis CITY SC, na qual o jovem brasileiro registrou sua primeira assistência pelo Dynamo.

O jogador estreou pelo time principal do Fluminense em 21 de junho de 2023, contra o Atlético Mineiro, e disputou 27 partidas em todas as competições pela equipe principal, ganhando experiência por meio do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.