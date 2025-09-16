CBF marca data de jogo adiado entre Palmeiras e Juventude

Partida adiada da 12ª rodada será disputada em Data Fifa. Verdão deve ficar muito desfalcado por convocações

O confronto havia sido adiado por conta da participação do Verdão no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos em junho. Agora, acontecerá em plena Data Fifa de outubro, período em que diversas seleções estarão em campo para amistosos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a nova data para o duelo entre Palmeiras e Juventude, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no dia 11 de outubro, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.

O cenário preocupa Abel Ferreira, já que o Palmeiras deve ter novamente vários desfalques por convocações. Andreas Pereira acabou sendo chamado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil contra a Bolívia, enquanto outros nomes já estiveram com suas seleções recentemente. Casos de Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai).

As seleções sul-americanas terão compromissos na mesma semana da partida. O Brasil encara a Coreia do Sul (10/10) e o Japão (14/10), enquanto o Paraguai enfrenta exatamente os mesmos rivais, também nos dias 10 e 14.

A Argentina joga nos EUA contra a Venezuela (10/10) e Porto Rico (13/10). Já o Uruguai mede forças com a República Dominicana (10/10) e o Uzbequistão (12/10).

Além de Palmeiras x Juventude, outro duelo do Verdão segue pendente: o clássico contra o Santos, válido pela 13ª rodada e de mando alvinegro, que ainda não tem nova data definida pela CBF.