CBF estuda mudanças no formato da Copa do Brasil

Entidade trabalha com a possibilidade de manter jogos únicos até a semifinal da competição

A CBF estuda promover mudanças na edição do ano que vem na Copa do Brasil. De olho em aliviar o calendário do futebol brasileiro, o presidente Samir Xaud pode alterar o calendário da competição, com jogos únicos até a fase semifinal.

O jornalista Márcio Rizzo, do Estadão, divulgou a informação. Com isso, todas as fases do torneio ficariam como as fases iniciais. O mando dos jogos seria decidido através do sorteio e seis datas seriam liberadas para o calendário.