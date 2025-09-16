Braithwaite terá desafiadora recuperação da ruptura do tendão de Aquiles

Recuperação do dinamarquês deve durar entre seis a dez meses entre cirurgia, imobilização e fisioterapia / Crédito: Jogada 10

O atacante Braithwaite não é mais opção para o Grêmio na temporada. Isso porque ele rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e passará por cirurgia nos próximos dias. O problema se notabiliza por ser considerado um dos mais graves e causa preocupação pelo grande risco de nova contusão, além de exigir um longo período de afastamento dos gramados para tratamento. Segundo a fisioterapeuta esportiva Marcela Medeiros, perita pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o processo de recuperação respeita um protocolo exigente.

“Após o reparo cirúrgico, o atleta encara um longo período de reabilitação. Primeiro vem a imobilização do pé em posição específica para garantir a cicatrização do tendão. Depois, entra em cena a fisioterapia esportiva, que busca recuperar força muscular e a mobilidade do tornozelo. O tempo médio de volta varia entre seis e dez meses, mas depende muito da resposta individual do atleta”, esclarece a profissional de saúde. Flávia Magalhães, médica especialista na área esportiva, principalmente em gestão de saúde e performance de atletas, frisa que a dedicação é prioridade durante o tratamento. “É preciso aplicar exercícios de fortalecimento, alongamento e reeducação motora, sempre de forma individualizada e progressiva. Como existe grande risco de recorrência, o jogador precisa estar 100% comprometido com cada etapa da recuperação. Além disso, é fundamental uma avaliação funcional antes de voltar aos treinos coletivos e aos jogos”, ressalta.