Bolívar x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Bolívar e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Bolívar vem de uma sequência invicta de oito jogos sem perder. Por outro lado, o Galo busca uma recuperação na temporada, já que vem de sete jogos sem vencer.

Como chega o Bolívar

Invicto há oito jogos, o Bolívar busca aumentar a invencibilidade com uma vitória em casa que pode encaminhar a classificação para a semifinal da competição. O técnico Flávio Robatto não tem desfalques confirmados, para a partida. Dessa forma, o treinador deve manter a base que vem atuando nas últimas partidas. Daniel Catãno e Leonel Justiniano estão pendurados, mas estão disponíveis e devem começar entre os titulares.

Como chega o Atlético Mineiro

Por outro lado, o Galo chega com uma sequência de sete jogos sem vencer. No entanto, será o primeiro confronto de Jorge Sampaoli na Sul-Americana, o que pode ser a volta por cima da equipe na temporada. Para a partida, o técnico argentino vai contar com o retorno do zagueiro Junior Alonso na equipe. Ele não estava disponível no último confronto do clube mineiro, pelo Brasileirão. Porém, Sampaoli segue com os desfalques de Saravia, Patrick e Caio Maia, que estão no departamento médico. Por fim, o zagueiro Ruan Tressoldi é dúvida e passará por avaliação antes da partida.

BOLÍVAR X ATLÉTICO MINEIRO

Quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 17/9/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Hernando Siles, La Paz

BOLÍVAR: Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar; Batallini, Cauteruccio, Pato Rodríguez. Técnico: Flávio ROBATTO

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alan Franco (Alexander) e Gustavo Scarpa; Igor Gomes (Rony), Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Árbitro: Kevin Ortega (Peru)

Assistentes: Ainda não divulgado