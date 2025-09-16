Após sustos, São Paulo terá ‘o melhor disponível’ para duelo contra a LDU

Tricolor supera temor de novos desfalques e confirma retornos importantes para o duelo de ida das quartas de final da Libertadores

No último domingo, durante a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no Morumbis, os laterais Wendell e Enzo Díaz preocuparam ao saírem de campo com dores musculares. Na segunda-feira (15), porém, exames descartaram qualquer lesão, liberando ambos para a viagem ao Equador. Já o atacante Ferreira, que sequer foi relacionado contra os cariocas, voltou a treinar normalmente após se queixar de incômodo no adutor da coxa esquerda.

Às vésperas de um confronto decisivo pela Libertadores, o São Paulo passou por dias de apreensão, mas viaja a Quito com boas notícias. Apesar de uma série de sustos recentes , o técnico Hernán Crespo terá ”o melhor disponível” à disposição para enfrentar a LDU, nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca.

Caso os três acabassem sendo confirmados como desfalques, Crespo chegaria a incríveis nove baixas médicas em meio à fase mais importante da temporada. O cenário, no entanto, é bem mais animador. Afinal, seguem fora apenas os nomes já conhecidos pelo torcedor: Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Oscar, Lucas e André Silva. Todos sem previsão de retorno.

A vitória diante do Botafogo também trouxe outra boa notícia. Recuperados de lesão, Arboleda, Alisson e Marcos Antônio retornaram ao time e aumentaram o leque de opções do treinador.

O provável São Paulo para enfrentar a LDU

Sem suspensos para a partida, o São Paulo deve iniciar o jogo em Quito com a seguinte formação: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson e Rodriguinho; Ferreira e Luciano.

O elenco tricolor ainda realiza um último treino nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, antes de embarcar rumo ao Equador. O duelo contra a LDU marca o primeiro passo do clube na luta por uma vaga na semifinal da Libertadores.