Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Antonio Lopes escala sua “seleção ideal” com nove jogadores do Vasco

Antonio Lopes escala sua “seleção ideal” com nove jogadores do Vasco

Ex-treinador relembra como nasceu paixão pelo Gigante da Colina, afirmando que se considera o principal técnico da História do clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-treinador Antonio Lopes, dos maiores da História do Vasco, relembrou sua história com o Gigante da Colina. Hoje aos 85 anos, o delegado revelou como se apaixonou pelo Cruz-Maltino e respondeu se se considera o melhor técnico de todos os tempos do clube.

Ao “ge”, em entrevista divulgada nesta terça-feira (16/9), o treinador, campeão da Libertadores em 1998, explicou como se iniciou sua relação com o time da Cruz de Malta.

LEIA MAIS: Diniz pode promover mudanças em todos os setores para enfrentar o Flamengo

“Meu relacionamento com o Vasco é desde criança, né? Meu pai era vascaíno, tremendo vascaíno, era português. Nove irmãos, a gente nascia e meu pai já dava uma camisa do Vasco para a gente vestir. Então, eu sou vascaíno desde guri. E eu sempre frequentava o Vasco, meu pai nos botou logo de sócio do Vasco quando garoto. Eu lembro bem que ele levava a gente aos domingos para o Vasco. Então, era muito bom. Passava um domingo bom sempre, eu e meus irmãos, junto com meu pai”, relembrou o delegado.

Maior da História do Vasco?

Lopes, então, respondeu sobre uma pesquisa feita entre torcedores do Vasco, que o alcunhavam como o maior treinador que já passou pelo clube. Será que Antonio Lopes concorda com a afirmação?

“Concordo, sim. A gente fica orgulhoso com isso, do time do coração, você passa a ser considerado como o melhor treinador. O que também fortalece um treinador é a conquista dos títulos. Então nós ganhamos, ajudei o Vasco a ganhar muitos títulos e títulos importantes”, afirmou.

Por fim, o ex-treinador fez uma seleção de todos os tempos dentre atletas comandados por ele. Com nove jogadores do Cruz-Maltino, eis a equipe: Carlos Germano; Jorginho, Aldair, Mauro Galvão e Felipe; Juninho Pernambucano, Geovani e Ronaldinho Gaúcho; Romário, Edmundo e Roberto Dinamite.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar