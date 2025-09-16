Antonio Lopes escala sua “seleção ideal” com nove jogadores do Vasco

Ex-treinador relembra como nasceu paixão pelo Gigante da Colina, afirmando que se considera o principal técnico da História do clube

O ex-treinador Antonio Lopes, dos maiores da História do Vasco, relembrou sua história com o Gigante da Colina. Hoje aos 85 anos, o delegado revelou como se apaixonou pelo Cruz-Maltino e respondeu se se considera o melhor técnico de todos os tempos do clube.

Ao “ge”, em entrevista divulgada nesta terça-feira (16/9), o treinador, campeão da Libertadores em 1998, explicou como se iniciou sua relação com o time da Cruz de Malta.

“Meu relacionamento com o Vasco é desde criança, né? Meu pai era vascaíno, tremendo vascaíno, era português. Nove irmãos, a gente nascia e meu pai já dava uma camisa do Vasco para a gente vestir. Então, eu sou vascaíno desde guri. E eu sempre frequentava o Vasco, meu pai nos botou logo de sócio do Vasco quando garoto. Eu lembro bem que ele levava a gente aos domingos para o Vasco. Então, era muito bom. Passava um domingo bom sempre, eu e meus irmãos, junto com meu pai”, relembrou o delegado.

Maior da História do Vasco?

Lopes, então, respondeu sobre uma pesquisa feita entre torcedores do Vasco, que o alcunhavam como o maior treinador que já passou pelo clube. Será que Antonio Lopes concorda com a afirmação?