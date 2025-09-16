Alexis Duarte é apresentado pelo Santos e se coloca à disposição para estrear

Zagueiro paraguaio pegou referências com Gustavo Gómez e se diz "muito feliz" com a oportunidade de jogar pelo Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou nesta terça-feira (16) mais um reforço para a sequência da temporada. O zagueiro Alexis Duarte, de 25 anos, assinou contrato até dezembro de 2029 e utilizará a camisa 23 no Peixe.

O defensor paraguaio foi apresentado pelo ex-jogador Domingos e revelou uma conversa com o compatriota Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de se apresentar ao Santos. “Quando estive na seleção, o Gustavo falou muito sobre o futebol daqui. Colocou-se à disposição para me ajudar no que precisasse. É um grande defensor aqui. Espero poder ser também como os paraguaios que estiveram aqui no futebol brasileiro”. Dessa forma, Alexis Duarte garantiu estar apto para estrear diante do São Paulo, às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. “Estou bem fisicamente. Depende do que vá querer o técnico. Vamos ver como trabalharemos na semana. Estou muito feliz de estar num clube grande como o Santos. Aqui estiveram muitos nomes como Pelé e Neymar. Estou muito feliz e vou trabalhar muito para ajudar ao clube e ganhar títulos aqui”, declarou, antes de abrir o jogo sobre a negociação.

“A princípio, meu agente falou sobre o interesse do Santos. E eu disse que me interessava. Também disse para ele colocar força na negociação. Ao mesmo tempo, eles (Spartak) já estavam em competições lá. Não podia misturar as coisas. Mas, graças a Deus, na última hora se chegou a um acordo e pudemos fechar. Alexis Duarte fala da experiência de jogar na Rússia Aliás, o novo reforço do Santos falou também sobre a experiência que teve na Rússia, ao defender o Spartak Moscou. “Estou muito feliz de estar aqui. Tive experiência na Rússia, num clube grande como o Spartak. Foi uma experiência linda, aprendi muitas coisas. Tem um jogo intenso, de muita força. Aprendi muito. Espero também, aqui, poder usar essa experiência”.