Ajax x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Atual vice-campeã da Champions, a Inter de Milão faz sua estreia na principal competição de clubes do planeta na temporada 2025/26. Nesta quarta-feira (17), o time italiano visita o Ajax às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, na Holanda, em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Rodrygo celebra chance como titular e vitória do Real Madrid sobre o Olympique Como chega o Ajax O Ajax chega confiante para fazer sua estreia nesta edição da Champions. O time está invicto neste início de temporada, com três vitórias e dois empates em cinco rodadas do Campeonato Holandês, na 3ª posição. Além disso, o time comandado pelo técnico John Heitinga está com 100% de aproveitamento em casa e aposta na Johan Cruijff Arena para voltar a figurar entre as principais equipes da Europa. Contudo, para o duelo desta quarta-feira, o Ajax não poderá contar com o meia Van den Boomen, com dores nas costas. Dessa maneira, ele se junta a Ryan Bouwman na lista de desfalques para o duelo em casa.

Como chega o Inter de Milão Por outro lado, a Inter chega pressionada para sua estreia na Champions. Isto porque, na final contra o PSG na última temporada, o time levou a maior goleada da história da competição e viu o técnico Simone Inzaghi deixar o clube rumo à Arábia Saudita. Além disso, a Inter, que estreou com vitória no Campeonato Italiano, vem de duas derrotas seguidas, incluindo no clássico contra a Juventus, e está somente na 11ª posição, com três pontos em três rodadas. Por fim, a boa notícia para o técnico Christian Chivu é que o time não teve desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.