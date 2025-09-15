Volta de trio ao Gre-Nal é a esperança do Grêmio para evolução de rendimento

Mano admite que as ausências de Carlos Vinícius e Marcos Rocha por questões físicas interferiram na estratégia do Imortal contra o Mirassol / Crédito: Jogada 10

A pressão sobre o Grêmio por melhores resultados voltou a aumentar já no primeiro compromisso após a Data Fifa de setembro. Isso porque o período livre de treinos não surtiu efeito e a equipe repetiu erros. Neste contexto, o Imortal perdeu para o Mirassol, na Arena, no último sábado (13), e a torcida demonstrou sua insatisfação com vaias. Na sequência, com o Gre-Nal, a expectativa é que os retornos do lateral-direito Marcos Rocha, do atacante Carlos Vinícius e a eventual estreia de Willian auxiliem na evolução de desempenho. O diretor técnico do Tricolor gaúcho, Felipão evidenciou a importância do clássico contra o Internacional, no próximo domingo (21), antes do duelo contra o Mirassol.

“Gre-Nal é diferente. Em Gre-Nal, até a minha avó joga com uma perna só”, justificou o dirigente. Baixas atrapalharam planejamento do Grêmio O técnico Mano Menezes reconheceu que as ausências do lateral-direito Marcos Rocha e do centroavante Carlos Vinícius por problemas físicos causaram prejuízos. Afinal, ele confessou que sua intenção era contar com eles em seu planejamento para o duelo contra o Mirassol. Apesar do cenário adverso, há a expectativa do retorno dos dois no clássico contra o Internacional. Além disso, o entendimento é que a possível estreia do meio-campista Willian também ajudará a resolver os problemas. A volta de Carlos Vinícius se torna crucial porque passa a ser a única opção de centroavante no restante do ano. Isso porque Braithwaite sofreu uma grave contusão no tendão de Áquiles da perna esquerda e não atua mais na temporada. Ainda há uma indefinição se Marcos Rocha e Willian terão condições de serem titulares.