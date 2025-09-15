Vídeo: Pep Guardiola cita Neymar em sonho não realizado no futebol

O “quase” no Bayern de Munique

O desejo do técnico catalão em trabalhar com o brasileiro chegou a se materializar em uma tentativa concreta no início de 2012. Em entrevista concedida em fevereiro ao ‘Podpah’, o camisa 10 revelou que Guardiola o procurou pessoalmente para tentar levá-lo ao Bayern antes de assinar com o Barcelona, em 2013.

“Pior que eu quase fui para o Bayern, por causa do Guardiola. Fui receber o Puskás, na Suíça. Eu estava no meu quarto e meu pai ligando, mais ou menos duas da manhã. E ele: ‘Estou indo para o seu quarto agora, abre a porta.’ Eu de cueca e camiseta, cheio de sono, abro a porta está o meu pai e o Guardiola”, e completou:

“O Guardiola senta no quarto e fala que quer me levar pro time que ele iria. Ele estava sem time nessa época. Estava fechado com um time, mas não podia falar. Ele falou: ‘Vem jogar comigo que vou te fazer o melhor.'”, contou.

O camisa 10 ainda revelou a projeção que Pep tinha para tê-lo em seu time: “Se você não fizer 60 gols no ano, eu mudo meu nome”.

Apesar do convite pessoal e da proposta detalhada, o jogador optou por assinar com o Barcelona em 2013. A escolha se deu, principalmente, pela presença de ídolos como Messi e pela ligação emocional com o clube catalão — que já tinha Ronaldinho como um dos grandes ídolos.

Encontros de Pep e Neymar

Conforme mencionado, a dupla se encontrou repetidamente ao longo dos anos em partidas de alto nível no futebol europeu. O primeiro grande duelo entre eles aconteceu na final do Mundial de Clubes de 2011, quando o Barça, comandado por Pep, goleou o Santos por 4 a 0.

Anos depois, em 2015, o brasileiro se deu melhor. Já no Barcelona, marcou três gols contra o Bayer de Pep nas semifinais da Liga dos Campeões. E mais recentemente, ambos se enfrentaram em quatro partidas entre PSG e Manchester City, também pela Champions. O astro não balançou as redes nas ocasiões, mas manteve condição de titular e o protagonismo do lado francês.

Mesmo em lados opostos, a relação entre os dois sempre foi marcada pelo respeito técnico e pela admiração profissional. A fala recente de Guardiola apenas reforça a conexão simbólica construída entre o treinador e o atacante brasileiro, cuja parceria nunca se concretizou.