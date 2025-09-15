Venezuela abre conversas para ter o técnico Tite no comando da seleção

Livre no mercado, treinador passará por cirurgia no joelho e ainda avalia o futuro; federação venezuelana não tem pressa para definir o nome / Crédito: Jogada 10

A Federação Venezuelana de Futebol iniciou conversas para contratar o técnico Tite. A entidade busca um novo nome para comandar a seleção no próximo ciclo de Copa do Mundo. A vaga ficou aberta após a renúncia do antigo treinador, Fernando Batista que foi goleado por 6 a 3 pela Colômbia na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em Maturín. Tite, que está sem clube, passará por uma cirurgia e ainda não definiu seu futuro. A vaga no comando da seleção venezuelana, de fato, abriu na semana passada. O técnico argentino Fernando “Bocha” Batista renunciou ao cargo. A sua saída ocorreu logo após o insucesso da equipe em se classificar para a Copa de 2026. A federação, portanto, já busca um novo comandante para o ciclo do Mundial de 2030.