Trio tem lesão descartada e reforça o São Paulo na Libertadores

Enzo Díaz, Wendell e Ferreira passaram por exames nesta segunda-feira, que descartaram uma contusão, e estão aptos para o duelo contra a LDU / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo recebeu boas notícias na preparação do São Paulo para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Os laterais Wendell e Enzo Díaz e o atacante Ferreira, que eram dúvidas para o confronto com a LDU, na próxima quinta-feira (18/9), em Quito, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição. No último domingo, contra o Botafogo, Enzo Díaz deixou o campo no intervalo reclamando de dores no tornozelo esquerdo. Já Wendell, que o substituiu, relatou desconforto no músculo adutor da coxa esquerda. Ambos realizaram exames nesta segunda-feira (15) e passaram por novas avaliações médicas, que afastaram a possibilidade de lesões mais graves.