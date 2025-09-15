Tottenham x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo em Londres marca a estreia tanto dos Spurs quanto do Submarino Amarelo espanhol na fase de Liga da Champions 2025/26

Tottenham e Villarreal jogam nesta terça-feira, 16/9, pela 1ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26. Este duelo será em Londres, no Tottenham Stadium, às 15h45 (de Brasília). Em bom momento e jogando em casa, os ingleses são favoritos. Mas o Villarreal, quinto colocado do Espanhol na temporada passada, é perigoso e começou bem a temporada, seguindo no Top 6 do Campeonato Espanhol.

Onde assistir

Os canais Space e HBO Max transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como está o Tottenham?

O técnico Thomas Frank, que comandava o Brentford e assumiu há poucas semanas no lugar de Ange Postecoglou, não terá Kulusevski, Radu Dragusin e James Maddison, além de Mathys Tel, não relacionado para este jogo.

Bergvall que fez gol e excelente partida no triunfo sobre o Aston Villa na rodada passada do Inglês, está confirmado no meio de campo. Mas o trio de ataque segue indefinido. Kudus, Richarlison, Simons e Kolo Muani lutam por três vagas, e a maior dúvida é se o técnico Thomas Frank entra com dois “9” autênticos (Richarlison e Kolo Muani) ou optará por um deles. Caso entre em campo, Kolo Muani fará sua estreia com a camisa dos Spurs.

“Se precisássemos que Muani jogasse, ele poderia jogar 90 minutos. Mas será que ele consegue jogar na intensidade e no nível que queremos? Contudo ele está pronto e estará na relação de amanhã. Então, isso é o mais importante.”, disseThomasFrank durante a conferência de imprensa.