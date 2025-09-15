Torcedor investe R$ 8 milhões em carta rara de Messi e quebra recorde de Pelé

Card exibe o ídolo em seu início pelo Barcelona, com uniforme de 2004/05, e também superou peças de Michael Jordan / Crédito: Jogada 10

Um colecionador investiu o equivalente a R$ 8 milhões para adquirir uma carta esportiva rara de Lionel Messi em sua primeira temporada como profissional no Barcelona. Negociado pela plataforma ‘Fanatics Collect’, o item exclusivo superou o recorde de venda do card de Pele, vendido por R$ 7,1 milhões em 2022. O card integra a tradicional coleção “Mega Cracks” da marca Panini e apresenta Lionel aos 16 anos, com o uniforme catalão temporada 2004/05. Além da imagem histórica, o produto está inserido na categoria “superelite” do mercado de colecionáveis, com nota 10 em todos critérios de conservação e autenticidade, segundo especialistas.

Com apenas 838 exemplares em circulação, o card vendido representa uma das versões mais cobiçadas do ídolo. Entende-se que a quantia está atrelada diretamente à importância histórica da imagem, o que justifica sua valorização no mercado. De acordo com a ‘Fanatics’, essa foi a maior quantia já desembolsada por uma carta esportiva por jogador — superando inclusive itens de grandes ídolos como Michael Jordan. Impacto de Lionel Messi no Barcelona A carta marca simbolicamente o período em que ainda se idealizava o tamanho que Lionel poderia atingir no clube espanhol. Revelado nas categorias de base do Newell’s Old Boys, o atacante chegou a La Masia em 2002, mas só estrou no profissional em outubro de 2004 — diante do Espanyol. A passagem dispensa apresentações ou elogios. Pelo Barcelona, o argentinou conquistou 35 títulos oficiais, incluindo quatro Ligas dos Campeões, e levantou sete Bolas de Ouro. Ele também ganhou dois prêmios Fifa The Beste nesse ínterim.