Torcedor do Atlético invade gramado na Arena MRV, tira foto com Neymar e vibra; veja

Torcedor do Atlético invade gramado na Arena MRV, tira foto com Neymar e vibra; vejaCamisa 10 do Santos atende a pedido de homem enquanto está no banco de reservas após ser substituído no segundo tempo
Um torcedor do Atlético Mineiro conseguiu tietar Neymar dentro de campo na Arena MRV no último domingo (14), no empate contra o Santos por 1 a 1, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.
Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um torcedor atleticano consegue uma foto com Neymar, que estava no banco de reservas após ser substituído no segundo tempo.
O torcedor invadiu o gramado para tentar uma selfie com o camisa 10 do Peixe. E conseguiu. Logo após a foto, ele sai segurado por dois seguranças do estádio, mas comemorando.
Após invadir o gramado da Arena MRV e conseguir tirar uma foto com Neymar, o torcedor do Atlético-MG vibrou com feito conquistado.
