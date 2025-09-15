Teixeira revela que Santos manda relatórios constantes à CBF sobre Neymar

Presidente do Peixe afirma que atacante está “se dedicando mais nos treinos” e destaca evolução física e mental do craque / Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou nesta segunda-feira (15/9) que o clube tem enviado relatórios frequentes à CBF para detalhar o trabalho físico e médico realizado com Neymar. Em entrevista ao Seleção Sportv, o dirigente afirmou que o atacante vive um processo de evolução e tem demonstrado empenho nos treinamentos. “Há um trabalho específico do Neymar e queremos que ele corresponda cada vez mais. E ele também. Notadamente, está se dedicando mais em treinos, em trabalhos específicos, fica até mais tarde em processo de recuperação. Estamos muito otimistas e esperançosos que o Neymar esteja se aperfeiçoando cada vez mais”, disse Teixeira.

Fora da última convocação da Seleção Brasileira, o camisa 10 foi cobrado pelo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, que pediu um nível ainda mais alto de desempenho. O italiano Carlo Ancelotti, comandante da Seleção, já declarou que mantém Neymar no radar e o chamará novamente assim que estiver 100% fisicamente. De acordo com o presidente santista, a integração entre o departamento médico do clube e a confederação é constante. “O acompanhamento da CBF é praticamente diário. O Santos envia relatórios, todos os esclarecimentos necessários do que é feito na parte física e de tratamento do Neymar. Há até um compromisso recíproco, com troca de informações entre médicos e fisioterapeutas das duas instituições”, disse o mandatário. Presidente do Santos exalta relevância de Neymar Teixeira reconheceu que o camisa 10 já não tem a mesma vitalidade da juventude, mas enalteceu sua relevância.