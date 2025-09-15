Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Estudiantes quer “levar desconforto” ao Flamengo no Maracanã

Eduardo Domínguez também ressalta força do Rubro-Negro no estádio, mas confia em retrospecto da equipe argentina como visitante na Libertadores
Depois da vitória sobre o Juventude, o Flamengo agora vira a chave para a Libertadores. O time rubro-negro entra em campo, na quinta-feira (18), contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Além do Fla, o time argentino também já começa a pensar no confronto. O técnico Eduardo Domínguez reconheceu a força dos cariocas no estádio, mas ressalta que quer levar “desconforto” e força mental.

“Sabemos a história que esse estádio tem e é bom enfrentar isso, mas somos 11 contra 11. Nós entendemos como temos que jogar fora de casa porque já fizemos isso nesta Copa Libertadores. É entender o funcionamento do rival e para onde queremos levá-lo: para o desconforto. Temos que ser fortes, não apenas fisicamente, mas também mentalmente”, avaliou.

Além disso, o técnico argentino demonstrou confiança em avançar às semifinais diante do rival brasileiro.

“Não vai ser fácil, mas eu sinto que o time vai estar preparado. Estamos nos preparando para essa fase, sabemos as dificuldades que vamos ter e as que o rival vai ter. Quem melhor colocar a ideia em prática será quem terá a vantagem”, afirmou Eduardo Domínguez.

O Estudiantes decide o confronto em casa por ter feito uma campanha melhor na fase de grupos. O time argentino, afinal, liderou o Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Flamengo avançou como segundo lugar do Grupo C, com 11 pontos.

