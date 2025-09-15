River Plate pensa em receber o Palmeiras com novo esquema

O elemento que pesa para tal mobilização foi o comportamento satisfatório da equipe, no fim de semana, em visita ao Estudiantes. Após abrir rapidamente 2 a 0 no placar, em confronto do Clausura argentino, o time precisou lidar com a expulsão do zagueiro Martínez Quarta aos 39 minutos da etapa complementar.

Habitual partidário de esquema com linha de quatro jogadores na defesa. o técnico Marcelo Gallardo pensa em promover uma mudança tática no River Plate para encarar o Palmeiras , na quarta-feira (17), pela Libertadores.

Entretanto, apesar do cenário adverso, o momento também proporcionou uma ideia ao técnico Marcelo Gallardo. Isso porque, para suprir o jogador a menos, o River se montou em uma linha de três zagueiros na defesa que deu solidez elogiada pelo treinador após o apito final. Principalmente, pelo contexto de jogar fora e de casa e em ambiente historicamente difícil para os riveristas.

“Eu gostei da proposta da equipe, como se comportou em um campo sempre difícil para nós e a dias de jogar uma partida importante. É o que precisávamos para encarar esta semana”, detalhou o Muñeco.

Com esse cenário, os bastidores da representação de Buenos Aires apontam que Gallardo pensa em repetir essa formatação no duelo da Libertadores. Nesse sentido, ocorreriam apenas duas mudanças do time que começou jogando contra o Estudiantes para aquele que deve iniciar o compromisso com o Palmeiras. São elas a entrada de Fabricio Bustos na vaga de Gonzalo Montiel, pela ala direita, e Kevin Castaño substituíndo Giuliano Galoppo.

A expectativa, caso a possibilidade se confirme, é do 11 inicial no River Plate ter Armani; Martínez Quarta, Portillo e Rivero; Montiel, Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández e Acuña; Maxi Salas e Driussi.