Renato Gaúcho, do Fluminense, reencontra Lanús no estádio onde consolidou sua carreira

Treinador conquistou a Libertadores dentro de La Fortaleza pelo Grêmio e foi criticado pela diretoria granate por atitudes e declarações / Crédito: Jogada 10

Única equipe brasileira viva em três competições, o Fluminense segue com o sonho do título inédito da Sul-Americana. Para isso, o técnico Renato Gaúcho irá reencontrar um velho conhecido no estádio em que se consagrou de vez na profissão. Afinal, o Lanús, da Argentina, traz ótimas recordações ao comandante tricolor que conquistou a Glória Eterna justamente em confrontos com o Granate. Quando comandava o Grêmio, em 2017, o profissional entrou para o hall de ex-jogadores que conquistaram a Libertadores também no comando técnico. Não é à toa que Portaluppi tem uma estátua em sua homenagem e é o maior ídolo do clube gaúcho.

Naquela época, fez uma campanha consistente, com destaque para Luan, Marcelo Grohe, Arthur, e a recuperação de atletas que estavam em baixa como Cortez, Cícero e Jael. Esses nomes, por sinal, se destacaram na partida de ida da decisão, em Porto Alegre. O volante, que estava desacreditado na temporada por causa da idade, e o centroavante fizeram a torcida gremista estampar um sorriso no rosto. Coube ao meio-campista estufar a rede e garantir a vantagem tricolor para o jogo de volta, com assistência de Jael, de cabeça. Na Argentina, Fernandinho deu uma arrancada para deixar adversários para trás e abriu o placar. Depois do tento em velocidade, foi a vez de Luan passar por três defensores e com uma cavadinha coroar sua exibição, que o transformou em Rei da América naquela temporada. José Sand, de pênalti, descontou para o Lanús, mas não teve mais tempo de reação.