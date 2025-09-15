Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renato Gaúcho, do Fluminense, reencontra Lanús no estádio onde consolidou sua carreira

Treinador conquistou a Libertadores dentro de La Fortaleza pelo Grêmio e foi criticado pela diretoria granate por atitudes e declarações
Única equipe brasileira viva em três competições, o Fluminense segue com o sonho do título inédito da Sul-Americana. Para isso, o técnico Renato Gaúcho irá reencontrar um velho conhecido no estádio em que se consagrou de vez na profissão. Afinal, o Lanús, da Argentina, traz ótimas recordações ao comandante tricolor que conquistou a Glória Eterna justamente em confrontos com o Granate.

Quando comandava o Grêmio, em 2017, o profissional entrou para o hall de ex-jogadores que conquistaram a Libertadores também no comando técnico. Não é à toa que Portaluppi tem uma estátua em sua homenagem e é o maior ídolo do clube gaúcho.

Naquela época, fez uma campanha consistente, com destaque para Luan, Marcelo Grohe, Arthur, e a recuperação de atletas que estavam em baixa como Cortez, Cícero e Jael. Esses nomes, por sinal, se destacaram na partida de ida da decisão, em Porto Alegre.

O volante, que estava desacreditado na temporada por causa da idade, e o centroavante fizeram a torcida gremista estampar um sorriso no rosto. Coube ao meio-campista estufar a rede e garantir a vantagem tricolor para o jogo de volta, com assistência de Jael, de cabeça.

Na Argentina, Fernandinho deu uma arrancada para deixar adversários para trás e abriu o placar. Depois do tento em velocidade, foi a vez de Luan passar por três defensores e com uma cavadinha coroar sua exibição, que o transformou em Rei da América naquela temporada. José Sand, de pênalti, descontou para o Lanús, mas não teve mais tempo de reação.

Atrito com mandatário

Curiosamente, Renato despertou uma relação conturbada com o Lanús, visto que foi alvo direto até mesmo do então presidente do clube, Nicolás Russo. Logo depois da vitória do Grêmio por 1 a 0 na ida, no Rio Grande do Sul, o mandatário granate afirmou que o então treinador gremista é um “cirqueiro”, por gostar de armar “circos”. Isso ocorreu depois do treinador dizer que até o cantor Stevie Wonder, que é cego, teria marcado um pênalti a favor do Imortal Tricolor.

Em seguida, a reportagem da ESPN revelou o trabalho de um observador gremista, que utilizou até drone para captar imagens das atividades do adversário. Por fim, na ocasião, o Lanús cogitou uma reclamação oficial à Conmebol e a Renato Gaúcho, mas não foi adiante. O treinador, na sequência dos fatos, deu uma nova declaração polêmica ao dizer que “o mundo era dos espertos”, mas se retratou posteriormente.

O Fluminense mede forças com a equipe argentina nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza. O jogo de volta, por sua vez, será no dia 23, também uma terça-feira, no mesmo horário, porém no Maracanã.

