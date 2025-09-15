Rafael Tolói tem reestreia sólida pelo São Paulo e acirra disputa por vaga

Zagueiro voltou a vestir a camisa tricolor após quase dez anos e mostrou segurança na vitória sobre o Botafogo pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O reencontro de Rafael Tolói com o Morumbis não poderia ter sido mais marcante. O zagueiro de 34 anos foi titular na vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Botafogo,, no último domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e completou os 90 minutos em campo. Foi a primeira vez que o defensor iniciou uma partida desde seu retorno ao clube, após passagem de sucesso na Atalanta, da Itália. Escalado na vaga de Ferraresi, poupado por desgaste, Tolói atuou pelo lado direito da linha de três defensores, ao lado de Alan Franco e Sabino. A função, aliás, é bastante familiar ao jogador, que desempenhava papel semelhante no esquema de Gian Piero Gasperini no futebol italiano.

O técnico Hernán Crespo destacou a naturalidade da adaptação do camisa 2. “Estou muito contente pelo Rafael. Quando chegou, teve uma lesão e se recuperou. Mas tudo foi muito familiar para ele: o lugar que já conhecia, o sistema que jogava na Atalanta. Foi natural. Era só ver se ele aguentaria a intensidade durante os 90 minutos. Ele acabou cansado, mas fez muito bem. Muito merecido”, disse o treinador. Desempenho em números Apesar de um início com passes errados, Tolói rapidamente se encontrou no jogo e terminou com números expressivos. Segundo o Sofascore, o defensor registrou cinco cortes, uma interceptação e oito desarmes. Venceu nove dos 13 duelos no chão e acertou 36 dos 40 passes que tentou, alcançando 90% de aproveitamento. “Muito feliz, uma emoção muito grande em poder voltar para esse estádio belíssimo, com essa torcida incrível. O mais importante era vencer. Foi difícil, mas conseguimos uma vitória merecida. Agora é pensar na Libertadores”, declarou Tolói, em vídeo divulgado pelo clube.

Reconhecimento do elenco do São Paulo A atuação segura rendeu elogios de companheiros. O zagueiro Sabino, parceiro de setor defensivo, exaltou a experiência do reforço tricolor. “Falar do Tolói é chover no molhado. Ele tem grande história no clube, fez carreira vitoriosa na Atalanta e já chegou passando experiência para os mais novos. Estou muito feliz pela estreia dele e espero que tenha sequência”, afirmou. Tolói retorna ao São Paulo após ter defendido o clube entre 2012 e 2015, período em que conquistou a Copa Sul-Americana. Aliás, na Europa, viveu anos de protagonismo pela Atalanta, ajudando a equipe a disputar a Liga dos Campeões, além de ter levantado a Liga Europa e conquistado a Eurocopa de 2020 pela seleção italiana.