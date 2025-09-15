Quem é a joia de R$630 milhões que fez sua estreia pelo Corinthians

André Luiz vem sendo preparado por Dorival Júnior há dois meses e ganhou chance e elogios contra o Fluminense, no Maracanã

O garoto atuou em todo o segundo tempo e mostrou personalidade. Participou das disputas físicas, cometeu e sofreu faltas, brigou pelo alto e arrancou aplausos da Fiel com um chapéu aplicado em John Kennedy.

Em meio a uma lista extensa de desfalques, o técnico Dorival Júnior recorreu à base do Corinthians e apresentou uma nova joia ao torcedor alvinegro. O volante André Luiz, de apenas 19 anos, fez sua estreia entre os profissionais no último sábado (13/9), na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense , no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Formado no clube desde o sub-11, André Luiz percorreu todas as categorias de base até alcançar o profissional. No fim de agosto, o Corinthians já havia sinalizado confiança no jovem ao renovar seu contrato até dezembro de 2029. Aliás, os valores de rescisão também impressionam. Afinal, são 100 milhões de euros (R$ 630 milhões) para clubes estrangeiros e R$ 112 milhões no mercado nacional. Antes, as cifras eram bem menores, de 40 milhões de euros e R$ 28 milhões, respectivamente.

Dorival revelou que a estreia do volante não foi por acaso, mas fruto de semanas de preparação.

“Estamos trabalhando já com o André há 50, 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós temos a obrigação de orientá-los primeiro e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos. Essa preparação demanda tempo”, destacou o treinador.

André Luiz agora mira novas chances no Corinthians

Além de atuar como volante, André Luiz também já desempenhou funções mais ofensivas durante sua trajetória na base. Assim, a estreia consistente contra o Fluminense pode abrir novas oportunidades para o garoto na sequência da temporada, em um Corinthians que ainda sofre com baixas importantes no elenco.